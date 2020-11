Alfredo Barnechea renunció este viernes a su precandidatura presidencial en Acción Popular. El exparlamentario era uno de los cuatro precandidatos presidenciales del partido fundado por Fernando Belaunde Terry.

Esta decisión se dio a conocer en TV Perú por el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien fue parte de la plancha presidencial encabezada por Barnechea el año 2016.

“Sí, efectivamente se ha retirado. Yo hablé anoche con él y me lo confirmó. No he visto una carta de renuncia, pero él me lo dijo y, por lo tanto, yo creo que es cierto que se ha retirado. Ha hecho una evaluación de la situación del partido, de la situación social, económica y sanitaria del país; además de posturas diversas del partido. Su decisión es sumamente personal”, declaró.

“Lo lamento mucho, creo que era un buen animador de la contienda interna y, por lo tanto, si se retira, lo lamentamos, pero respetamos totalmente su voluntad”, añadió.

El exdiputado fue el candidato presidencial de Acción Popular en los comicios del 2016 y quedó en cuarto lugar con 1,069,360 de votos según registra la ONPE.

Esta decisión se produce cinco días después de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de la República luego de la muerte de dos jóvenes producto de la represión policial en las masivas protestas en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Merino, aún legislador de Acción Popular, accedió a la jefatura del Estado por la sucesión constitucional al ser presidente del Congreso y su Gobierno duró 6 días.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra no confirma si postulará al Congreso en las próximas elecciones