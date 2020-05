Alexi Gómez, jugador de Alianza Lima, acaba de ser denunciado por su expareja por agresión física y psicológica. Andrea Barrantes, su exconviviente, acudió al programa de “Magaly TV, la firme” para hacer pública su acusación contra el jugador de fútbol.

La denunciante mostró los moretones que tiene en su cuerpo y manifestó que Alexi Gómez la tiró al piso para agredirla. “Me agarró fuerte del cabello, me tiró al piso y me arañó esta parte de la cara", señaló.

“Yo le dije que no me hiciera nada. El seguía con más odio. Me da cólera”, agregó Barrantes de 27 años al programa de espectáculos.

Andrea Barrantes dijo que durante los últimos tres meses fue víctima de violencia familiar por parte de Alexi Gómez.

“La denunciante refirió ser víctima de violencia física por tercera vez y psicológica desde hace tres meses por parte de su exconviviente (Alexi Gómez). Dichas agresiones se dieron mediante ofensas, insultos con palabras soeces, humillaciones, denigrando su condición de mujer, además de jalones de cabello y forcejear por su teléfono celular”, señala el reporte policial.

La denunciante contó que su hijo también habría sido víctima de violencia psicológica. Cabe indicar que el futbolista ha borrado las fotos que tenía junto a su exconviviente en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Alianza Lima envió un comunicado donde se indica que se investigará el caso del jugador y que se someterá al comité de ética del club.

“Los deportistas de Alianza Lima no solo deben hacer suyo ese compromiso, sino también servir de ejemplo a la sociedad, razón por la cual el caso involucra al mencionado jugador será sometido al Comité de Ética de la institución”, dice parte del mensaje.

Alianza Lima se pronuncia sobre el caso de Alexi Gómez. (Foto: Facebook| Alianza Lima)

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodriguez opina sobre Mayra Goñi

Tula Rodriguez opina sobre Mayra Goñi - ojo