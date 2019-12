La periodista Alexandra Horler tuvo una discusión con Gonzalo Núñez, debido al comentario sobre sus glúteos que llevó a que Gonzalo pida disculpas en el programa en vivo en Exitosa Deportes y luego con un mensaje en Twitter.

Tras lo ocurrido entre Alexandra Horler y Gonzalo Núñez, un usuario de Twitter publicó un video donde la periodista bailaba con el conductor y exarquero de Universitario, Paco Bazán, quien le tocaba la cintura. El usuario cuestionó la reacción diferente ante Bazán y Núñez.

Mediante un mensaje por Twitter, Alexandra Horler explicó la diferencia de ambos casos: "Voy a aclarar esto porque ya me llegaron las comparaciones absurdas. ‘Paco’ y yo somos amigos hace muchos años, tenemos confianza y complicidad. Aquí empezamos bailando, haciendo una recreación de una nota. Él se pasa luego, yo lo boto y le digo que si sigue así lo voy a denunciar por acaso”, indicó.

“El productor estaba e intervino luego. Él (por ‘Paco’ Bazán) nunca me dijo una grosería ni me agarró porque sí. Me tenía cogida de la cintura porque estábamos bailando. Y por último, cada una elige a quién le da la confianza y quién la toca. No ustedes. Ahí están los límites y respeto”, agregó.