Alexandra Hörler no tuvo piedad contra un usuario, Tilsa Lozano compartió foto con Jackson Mora en Miami y Jefferson Farfán está en España

Los peloteros no la sueltan

Lucero Jara, quien protagonizó un ‘ampay’ con Pedro Gallese, estuvo en un tonazo en una casa del Callao, donde -según el programa de Magaly- también habrían estado Carlos Ascues y Melissa Klug. ¿Qué cosa?

Solo fue un “hasta luego”

Después de un inicio de año complicado, Pedro Gallese y Claudia Díaz tienen una nueva prueba: la distancia. El ‘Pulpo’ partió para unirse a su nuevo club, que sería Orlando City, y tuvo que despedirse de su esposa. Para eso, publicó una foto de ambos con el lema: “Siempre así”. ¡Que dure el amor!

Una vista de película

Jefferson Farfán está en España con su club, Lokomotiv, y compartió la increíble vista que tiene desde su hotel de concentración. Parece sacado de una película.

Postre de bienvenida

Edison Flores estuvo en un lujoso restaurante brasileño en Estados Unidos y fue sorprendido con esta crema volteada, con un mensaje de bienvenida al DC United.

La Hörler es de armas tomar

Alexandra Hörler no tuvo piedad contra un usuario que le dijo que no podía opinar de fútbol por ser mujer. “Ya te pasaste de troglodita. El fútbol no es una chacra”, disparó la periodista.

Ya no se esconden

Después de tantas semanas sin querer confirmarlo, Tilsa Lozano, quien tuvo un amorío con el ‘Loquito’, compartió una foto con Jackson Mora en las playas de Miami. La pareja se fue de vacaciones y pronto oficializaría su relación, pese a las críticas de Olinda Castañeda (ex de Mora).

