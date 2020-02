La periodista de Exitosa Deportes, Alexandra Horler no tomó como un acto de indisciplina el ampay a Christopher Olivares, en debate con Silvio Valencia, otro de los conductores del programa deportivo radial.

Para Alexandra Horler, hay gravedad e irresponsabilidad en caso el equipo esté en concentración. “Si no pueden estar con nadie, entonces, ¿cómo los futbolistas tienen hijo? No sabemos qué son, pero da igual, él no está de fiesta. Es un chico soltero es su problema, son temas personales".