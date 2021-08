Teme por su vida. Zarifa Ghafari tiene 29 años y es la alcaldesa más joven de Afganistán y asimismo es defensora de los derechos de la mujer, por ello es que hoy pide ayuda a nivel mundial para que la rescaten ya que los talibanes la tienen en la mira tras asumir el poder en Afganistán.

“Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Vendrán a por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y, de todos modos, ¿dónde podría ir?”, dijo Ghafari a iNews el último domingo, exactamente el día en el que el presidente de Afganistán renunció a su cargo.

Cabe mencionar que los talibanes tienen restricciones en cuanto a las mujeres, por ello, miles de féminas han tomado armas para luchar por su vida y derechos aún sabiendo que pueden morir en el intento.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima vs Universitario: 17 meses después se jugará un clásico del fútbol peruano

LO MÁS LEÍDO