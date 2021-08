El alcalde del Rímac, Pedro Rosario Tueros, detenido anoche por agresión en agravio de Brenda Antuanet Vergara Cáceres, la madre de su hijo, tiene cinco denuncias por el delito de agresión física, psicológica y lesiones. Así lo informó esta tarde el coronel Manuel Tafur Torres, jefe de la División Policial Este 1.

El oficial precisó que se trata de un caso de violencia familiar y que hubo agresión mutua. “Es un caso que tiene carácter reservado. Está en investigación. Hubo agresión mutua. Ambos han pasado por el médico legista y se ha determinado un día de atención facultativa y dos días de descanso para la madre del hijo del alcalde, para él no. Ella presenta lesiones producto de jalones y forcejeos”, señaló.

El coronel Tafur indicó además que “la autoridad edil presenta cinco denuncias por violencia familiar, agresión física, psicológica y lesiones desde el año 2013 a la fecha”.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, “el burgomaestre llegó a visitar a su hijo e intentó llevárselo y ello dio inicio a una agresión mutua. La mujer denunció el caso en la comisaría de La Huayrona y se procedió a la intervención. Durante las diligencias los dos han optado por guardar silencio”, dijo.

Durante la intervención, el alcalde le habría faltado el respeto a las policías femeninas. Al respecto, el coronel Tafur refirió que “hubo una conducta alterada de la autoridad edil. Han sido agresiones verbales. El comisario tiene conocimiento y sabe lo que tiene que hacer”.

El burgomaestre Pedro Rosario, durante su traslado al médico legista, declaró a la prensa. “Lamentablemente ha sido una discusión familiar. Esperemos el resultado como corresponde. Yo no quiero hablar hasta que se haga la investigación. Yo no la he agredido”.

El alcalde y la madre de su hijo, Brenda Vergara Cáceres permanecen intervenidos en la comisaría de La Huayrona.

Cabe indicar que entre las cinco denuncias por violencia familiar contra Pedro Rosario se encuentra una en agravio de su expareja Adelina Rivera Escudero, ocurrido el pasado 24 de febrero. Ella lo denunció por maltrato psicológico

Meses después, el 21 de julio, Rivera volvió a denunciar al alcalde del Rímac y padre de sus hijos por agresión psicológica.