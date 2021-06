Una de las cosas que pueden causar estrés es comprar nuestra primera vivienda. Saber en qué distrito nos conviene comprar, cuánto debemos tener para la cuota iniciar o cuál es el precio del metro cuadrado son las preguntas que nos puede venir a la mente.

Aprovechando que los peruanos afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) podrán retirar de forma voluntaria de hasta S/17,600 o cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) de su fondo de pensiones. Este dinero puede servir para saldar deudas, el comienzo de un emprendimiento o como cuota inicial para adquirir una vivienda propia.

Si tú eliges la última opción pues sería una buena idea porque la inversión en inmuebles es la manera más práctica, segura y amigable de hacer que el dinero crezca. En ese sentido, Properati, el portal experto en asesoría para encontrar una vivienda en Latinoamérica, realizó una investigación en el mercado peruano y encontró que estos son los cuatro aspectos clave antes de invertir en una vivienda.

1. Ticket promedio del m2

El conocer el precio del metro cuadrado antes de adquirir un inmueble permitirá hacer un cálculo entre el presupuesto establecido y la inversión a realizar. El valor del m² promedio de propiedades en venta en Lima Metropolitana ha sido estable con una ligera variación del -1,93% al cierre de abril del 2021 y presenta un ticket promedio de US$ 1581. En cuanto a los valores más altos según la zona: Lima Centro US$ 1 721, le sigue Lima Este US$ 1,256, luego Lima Sur con US$ 982 y Lima Norte con un ticket de US$ 869.

2. Distritos más solicitados

En cuanto a los distritos más demandados en Lima Metropolitana para venta: lo lidera La Molina (12%), Santiago de Surco (9%), San Juan de Lurigancho y San Borja (6%) y Los Olivos (5%). En cuanto a mercado alquiler, se encuentran: Santiago de Surco (10%), Los Olivos y Miraflores (9%), San Miguel y La Molina (ambos con 8%).

3. Preferencia de metrajes en zonas de lima:

Según indicadores de Properati, la demanda de departamentos varía según el distrito. Por ejemplo: En Lima Sur el metraje promedio que buscan las personas es de 99 m2 en Lima Centro es de 98 m2; en Lima Este de 92 m2; y en Lima Norte de hasta 79 m2. Con respecto a casas: La demandada de Lima Sur, Lima Centro y Lima Este se inclina por viviendas de 200 m2 aproximadamente y Lima Norte por espacios de hasta 180 m2.

4. La opinión de un experto

Antes de invertir en una vivienda, es importante asesorarse y recibir la opinión de un experto en el sector, pues esto permitirá encontrar la mejor vivienda posible. Bajo este orden de ideas, empresas como Properati empezaron a brindar asesoría inmobiliaria personalizada totalmente gratis.

En el caso de Properati, los asesores se encargan de perfilar y seleccionar los tres proyectos de vivienda que más se ajustan a las necesidades entre entre más 150 proyectos de vivienda que ofrece en Perú. Con esta información en mano, los asesores acompañan al comprador a las visitas a salas de ventas y lo ayudan a negociar el precio hasta encontrar la vivienda ideal. Durante el proceso el asesor hace seguimiento a los trámites y papeleos, y acompaña al cliente hasta que firma las escrituras de su nueva casa.

