En el primer régimen talibán, las mujeres afganas no podían trabajar, ni estudiar a partir de los 8 años o salir al balcón de su casa sin un hombre. No debían hablar en voz alta o reír en la calle, ya que ningún extraño debía escuchar la voz de una mujer.

En una entrevista para EFE, Khadija dio declaraciones por el teléfono desde su casa en Kabul, comentando que “Ya han anunciado que las mujeres mayores de 15 años deben casarse. No quieren que seamos independientes, nos van a matar si salimos solas a la calle, o a tirarnos ácido a la cara”.

Además, la mujer de 23 años confirmó que ya no irá a la universidad, ya que los talibanes son como ‘animales’: “Mañana ya no iré a la universidad. Los talibanes son como animales, no entienden el Corán. Para ellos las mujeres no deberían educarse. Se acabó todo para nosotras”

“Queremos abandonar Afganistán, pero no podemos. Esto es horrible”, agregó la ciudadana afgana.

