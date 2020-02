Shirley se culturiza

Para la modelo Shirley Arica no todo es juerga. La que tuvo un romance con Reimond Manco también se da un tiempo para leer y culturizarse, pues desea emprender nuevos proyectos profesionales.

‘Manzanita’ deslumbra

La bella Paula Manzanal, quien fue vinculada con Cristiano Ronaldo, se ha alejado de la farándula ‘lorcha’ y se ha dedicado a cautivar a sus seguidores en las redes sociales con sugerentes fotos.

‘Bolt’ ahora es piloto

Luego de aclarar que no ha denunciado al Rayo Vallecano por algunas irregularidades con el pago de su sueldo, Luis Advíncula reapareció en redes sociales vestido de piloto para promocionar un sorteo de pasajes de una aerolínea y al toque genero la risa de los usuarios de las redes sociales.

‘Poly’ es del pueblo

La modelo argentina Paula Avila es una hincha confesa de Alianza Lima y aguarda que este año, los ‘grones’ consigan el título nacional de la mano de Pablo Bengoechea.

‘Culebra’ es pura risa

André Carrillo la sigue ‘rompiendo’ en el Al-Hilal y demuestra su alegría en su Instagram, donde subió fotos de sus festejos de goles en el fútbol árabe.

Zela en graves problemas

Un agente de seguridad cuenta cómo lo agredió Adrián Zela en Punta Hermosa. “Se me acerca, me extiende la mano jalándome hasta propinarme el golpe. Estaban bastante tomados. No he tenido contacto con ese señor, ya con el abogado tendrá que arreglar eso”.