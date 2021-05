Un numeroso grupo de adultos mayores de 70 años a más continúa acudiendo a diferentes puntos centro de vacunación pese a la reprogramación de la inmunización contra el coronavirus (COVID-19), debido a la nueva fecha de llegada de vacunas de Pfizer. Vale recordar que el lunes, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que las personas de la tercera edad con citas para vacunarse hoy, 4 de mayo, serán inmunizados el sábado 8 de mayo. Los del miércoles 5 se vacunarán el domingo 9 y los del viernes 7 el próximo lunes 10 del presente mes.

Un recorrido realizado por América Noticias mostró el panorama en Chorrillos, Villa María del Triunfo y en Villa El Salvador donde aparecen personas de la tercera edad disgustadas y tristes porque recién tuvieron conocimiento de que la aplicación de su primera dosis había sido reprogramada para otras fecha.

En los exteriores del Colegio Pedro Ruiz Gallo, en Chorrillos, se apreció largas colas de adultos mayores que esperaban ser atendidos desde las primeras horas de la mañana.

Luego el matinal mostró el caso en Villa El Salvador, donde la adulta mayor de nombre Lucía se mostró afectada porque recién tomó conocimiento que su vacunación estaba reprogramada. Contó que tiene un problema en la vista, e hizo un esfuerzo para acudir hoy sin compañía al punto de vacunación del citado distrito.

Adultos mayores de 70 años hacen largas colas para recibir vacunas pese a la reprogramación del Minsa

“Hoy me tocaba mi vacuna. He venido sola, Vivo en Villa El Salvador. He venido sola y estoy mal de la vista. Hoy me tocaba de 7 a.m. a 8 a.m. Me hacen venir pues por las puras. Yo también trabajo, y ya perdí mi trabajo hoy día”, dijo entre lágrimas.

También se mostraron molestias de adultos mayores en el local del IPD en Villa María del Triunfo. El señor Jorge Tomás Granado criticó que se coloquen solo hojas pequeñas donde se da el aviso de reprogramación de vacunas por lo que pidió una campaña de comunicación más óptima.

“Vengo de Atocongo. Me he levantado temprano para estar acá porque dice acá bien claro 4 de mayo. Por qué no comunican a todos los adultos mayores por internet o por teléfono de los cambios”, sostuvo el adulto mayor para el noticiero América Noticias.

Vale precisar que el Minsa aclaró que las personas que estaban programadas para ser vacunadas en 8, 9 y 10 de mayo mantendrán sus citas en los lugares y fechas como está establecido en el padrón de vacunación.

Explicó que se ha tenido que hacer esta reprogramación por la gran cantidad de personas que han sido vacunadas en los últimos días, y que ha rebasado las inmunizaciones inicialmente programadas.