Susy Díaz: “Shey es mi espejo”

Susy Díaz dijo identificarse con la ex chica reality Sheyla Rojas. “Veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven. Por eso me gusta más ella”, aseguró la excongresista.

¿Deza embobó a la Arica?

Todo parece indicar que este 2020 se va a formar una nueva pareja que dará qué hablar. Hablamos del pelotero Jean Deza y la ‘chica realidad’ Shirley Arica. Es que su ‘yunta’, Olinda Castañeda, colgó una historia de Instagram donde se le ve a la ‘Shirli’ hablando con una persona especial.

Acuña le paró el tono

Según imágenes de la misma Brunella Horna en sus redes, Richard Acuña gastó un dineral para armarle una fiesta a su pareja por sus 23 calendarios.

Brunella Horna junto a Richard Acuña en su cumpleaños

Lo pasado, pisado

Según Melissa Paredes, su esposo Rodrigo Cuba la apoyó cuando los hermanos Agostini revelaron que tuvieron una encerrona con ella y otra modelo. ¡Qué linda pareja!