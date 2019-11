Abel Lobatón fue consultado sobre la polémica entre su hija Samahara y la madre de esta, Melissa Klug. El exfutbolista dijo no conocer a detalle lo sucedido entre ambas.

“Ahorita estoy en una reunión, me han llamado a contar, pero no sé nada del asunto (...) No me han contado mucho, como te digo, estoy en el bautizo, no he podido ver mucho. No sé mucho de lo que ha pasado”, precisó Lobatón en comunicación telefónica con el programa “Válgame”.

Hay que precisar que el problema entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón inició luego de que esta última publicara en su cuenta de Instagram un extenso mensaje criticando la actitud de su madre contra Jefferson Farfán.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite ¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!”, escribió Samahara.

Tras esta publicación, Melissa Klug se pronunció con un comunicado en el que indica que no hablará mal de su hija y que todo se trataría de un comportamiento propio de su edad.

Gianella Marquina, hermana de Samahara Lobatón, prefirió mantenerse al margen del problema, esto debido a que sus seguidores empezaron a preguntarle sobre lo sucedido.

Posteriormente, la hermana menor de Samahara le mostró su apoyo a Melissa Klug, quien compartió el mensaje en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Samahara Lobatón borró la publicación sobre su madre de Instagram y al ser consultada por un reportero, prefirió no dar declaraciones.