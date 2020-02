Sin lugar uno de los escándalos más sonados de indisciplina que se vivió en la historia de la selección peruana fue el famoso caso del Golf Los Inkas. Se jugaban las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y el equipo dirigido por Chemo del Solar acababa de lograr un empate importante en casa frente a un Brasil repleto de sus grandes figuras. Tras dicho encuentro un grupo de jugadores de la bicolor organizaron una fiesta en el hotel donde solía concentrar el equipo nacional.

A 13 años de aquel incidente, el hoy entrenador de la Cesar Vallejo revela que hubo un futbolista de aquel plantel que no fue sancionado a pesar de haber participado en dicha fiesta.

“Después me dijeron... Me enteré después de que había más gente. Lamentablemente, a mí se me pasó. ¿Qué hago...? Yo no soy un policía o un investigador privado”, sostuvo el DT nacional en entrevista con el programa de Youtube, A presión.

Cabe recordar que aquella vez los jugadores que fueron separados del seleccionado peruano fueron: Santiago Acasiete, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Andrés Mendoza, quienes no volvieron a ser llamados nuevamente en el proceso de Del Solar al mando de la blanquirroja.

