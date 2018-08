Zaguero que juega en la MLS espera llamado de la selección peruana

La segunda etapa de Ricardo Gareca a la cabeza de la selección peruana, que tendrá como retos hacer una buena Copa América y clasificar al Mundial Qatar 2022, tiene un agregado: hacer, de a pocos, el recambio generacional en el combinado nacional. Los más jóvenes, sobre todo los de la sub-20, serían llamados eventualmente. Además, otros elementos que juegan en el exterior, como Alexander Callens, podría ser otras alternativas en la bicolor.

Respecto a un llamado de la selección peruana, el zaguero del New York City, Alexander Callens, aseguró a ESPN Perú que mantiene la esperanza de vestir nuevamente la camiseta nacional. "Siempre he tenido la esperanza de entrar en la selección, en todo momento he trabajado al 100% para llegar ahí. Pero todo ya es decisión del entrenador y hay que respetarla, seguiré trabajando para que mi momento llegue", confesó.

En otro momento, Alexander Callens confesó que su mayor virtud será tener paciencia para en un futuro inmediato ser nominado a la selección peruana. "Uno siempre quiere ser elegido para representar a su país y el mejor. Me queda la espina pero esto es así, con todos los futbolistas que hay en Perú esta vez no me tocó a mí. Tengo que tener paciencia y llegará mi momento en la selección", agregó después.

Sobre su estancia en la MLS, contó: "Estoy muy contento aquí, desde que llegué me han acogido muy bien. A nivel de trabajo estoy jugando todos los partidos y eso para un futbolista es lo principal, estar con ritmo y compitiendo. Tanto dentro como fuera del campo tengo que aprender de la gente de experiencia, ellos me aconsejan y tengo que reflejar lo que ellos me dicen en la cancha", sentenció.

LEE ADEMÁS: