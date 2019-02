Yoshimar Yotún sobre el fútbol mexicano: "Poco a poco me estoy adaptando"

Yoshimar Yotún se cobró su revancha de la fecha pasada con Cruz Azul, también ante León, cuando fue expulsado apenas a los 16 minutos del primer tiempo por una falta dentro del área. Ayer, por la Copa MX, el jugador de la selección peruana anotó el gol de empate y fue uno de los futbolistas más aplaudidos por los medios. Por eso, al final del cotejo manifestó que poco a poco está encontrando su mejor fútbol.

"Ahora me tocó jugar todo el partido y pude salir bien del campo para ayudar a Cruz Azul a conseguir un punto. Me sentí bastante bien, poco a poco me estoy adaptando a lo que el técnico quiere. Es muy difícil llegar a un equipo que jugó una final porque tienen un estilo muy marcado y entrar a eso es complicado", mencionó Yoshimar Yotún ante los medios deportivos, luego de que se convirtiera en figura al anotar un tanto.

Respecto a su primera expulsión en el fútbol mexicano, comentó: "Lo del sábado pasado, en lo personal, me sentí muy triste porque era mi primer partido como titular. Sufrí una expulsión que obviamente no me gustó porque no sentí que fuera para expulsión y los árbitros tienen su reglamento", dijo el peruano.

