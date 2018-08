Yoshimar Yotún se lució con dos asistencias en empate del Orlando City

En una jornada más de la MLS, Yoshimar Yotún cumplió un año desde su llegada al Orlando City y lo celebró con dos asistencias que le permitieron a los 'violas' igualar 3-3 ante el New England Revolution.

Los goles en los que participó el volante peruano llegaron sobre los 71' y otro en el último minuto para poner cifras definitivas.

We'll take it any which way! #VamosOrlando pic.twitter.com/7szFkHiAKf

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 5 de agosto de 2018