Yoshimar Yotún: "En el barrio de niño siempre me ponía el nombre del 'Chorri' Palacios, era un honor" | VIDEO

El volante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, habló acerca de su actualidad en la Liga MX con Cruz Azul, club al que llegó luego de haber disputado todo el 2018 en Orlando City de la MLS.

"Mucha gente quería verme en otro Liga. Considero que no me equivoqué yendo a la MLS porque es una Liga que está creciendo muchísimo. Cuando vine aquí al Cruz Azul sentí ese aliento, esas energías del club de ganar todo", indicó el volante para la página oficial de Cruz Azul.

Lo que sorprendió fue que contó una anécdota de niño relacionada al 'Chorri' Palacios: "Cuando llegué a Sporting Cristal me di cuenta que las posibilidades de ser futbolista profesional eran grandes y me dediqué, Siempre lo quise. (...) En el barrio de niño siempre me ponía el nombre del 'Chorri' Palacios, era un honor y después jugué junto con él y fue algo muy lindo", añadió.

Finalmente, el volante habló sobre lo que fue la participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana: "Un sueño hecho realidad. Uno siempre trata de jugar cosas importantes y a nivel de Selección lo más importante es la Copa del Mundo y representar a mi país y ver el estadio lleno de peruanos fue algo impresionante. Ver a mi país feliz, hace mucho tiempo que no sentía esa energía", sentenció 'Yoshi'.

Recordemos que se vienen los amistosos ante Uruguay en la próxima fecha FIFA y Yoshimar Yotún es uno de los jugadores titulares para Ricardo Gareca.

