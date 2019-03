Yordy Reyna y su primera asistencia: fue en menos de 5 minutos [VIDEO]

Si hay un hombre que en el 2018 se encargó de dar grandes pases de gol en la MLS, ese fue Yordy Reyna, quien alcanzó con Vancouver Whitecaps el récord de ser el mayor generador de jugadas de gol.

Esta vez, el delantero peruano se encargó de dar una asistencia en menos de 5 minutos en su debut en la MLS 2019. Luego de un tiro libre, Yordy puso un balón venenoso cerca del área chica y fue Erik Godoy quien marcó el primer gol de su equipo ante Minnesota United (exclub de Alexi Gómez).

Highlights from an action-packed season opener at BC Place.

We go again next Saturday in Salt Lake.

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 3 de marzo de 2019