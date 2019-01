Yordy Reyna renovó con Vancouver Whitecaps por todo el 2019 [VIDEO]

Yordy Reyna ha extendido su contrato con Vancouver Whitecaps, club donde es una de las principales figuras y tras sus buenas actuaciones también le sirvieron para pegar la vuelta a la selección peruana luego de casi un año de ausencia.

Este martes, el club canadiense que participa de la MLS anunció la extensión de su contrato por todo el 2019 y con opción a renovar para el 2020 y 2021. "Desde su llegada en 2017, es el cuarto máximo creador de jugadas de peligro (22)", resalta el club luego de la renovación de la 'Magia'.

NEWS: #VWFC re-sign @yordy_10 to a new contract through 2019 with options for 2020 and 2021.

https://t.co/q7eN7NaQj2 pic.twitter.com/hOda9c5gVF

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 29 de enero de 2019