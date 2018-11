Yordy Reyna renovó contrato con Vancouver Whitecaps

Este lunes 26 el club de fútbol canadiense, Vancouver Whitecaps, hizo pública la renovación del delantero peruano Yordy Reyna para toda la temporada 2019. El ex Alianza Lima llegó en enero del 2017 con un contrato de 2 años por lo que la dirigencia buscó asegurar de una vez su continuidad en la MLS.

#VWFC have exercised seven contract options and now have 17 players under contract for 2019. pic.twitter.com/IfIQsY1nXP

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) November 26, 2018