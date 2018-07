Yordy Reyna y el increíble blooper en su regreso a la MLS [VIDEO]

Yordy Reyna volvió a la acción en la MLS con Vancouver Whitecaps tras las vacaciones. Sin embargo, no fue el regreso soñado para el jugador peruano, quien sufrió una derrota ante DC United por 3 a 1 y encima cometió un terrible blooper.

Corría el minuto 85 del partido y un centro desde la derecha dejó solo a Yordy Reyna para que pueda conectar de cabeza, sin embargo, el delantero peruano remató totalmente desviado, estando solo frente a la portería y con el arquero con una mala ubicación.

85' Close from Reyna! His header hits the post. This is the second time this match that the 'Caps have hit the frame of the goal.



3-0 | #VWFC | #DCvVAN pic.twitter.com/iGbJvmgHnU