Yordy Reyna anotó su primer gol de la temporada 2019. El delantero de la selección peruana que milita en Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, aprovechó un error del arquero de Chicago Fire y anotó el primer gol de su equipo que no gana desde hace nueve fechas.

Just how we drew it up...

Yordy Reyna gives #VWFC the lead!

CHI 0-1 VAN | #CHIvVAN pic.twitter.com/NgtT8f2OwK

