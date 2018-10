​Yordy Reyna anota golazo y recibe criminal falta con Whitecaps [VIDEO]

Yordy Reyna fue figura con Vancouver Whitecaps en esta jornada de la MLS, el delantero peruano anotó el gol de descuento sin ponerse nervioso y a los minutos fue parado con una criminal falta por el brasileño Benny Feilhaber de los Angeles Galaxy.

'La Magia' no se puso nervioso, cobró a la perfección un tiro penal, la pelota a un lado y el arquero al otro, como dicta la fórmula de los goleadores, pero minutos después Yordy Reyna fue pisado de manera criminal por un defensor contrario, esto hizo que ingrese la atención médica para atender al jugador de la selección peruana, que tardó algunos segundos en reincorporarse.

Yordy Reyna scores his sixth of the season.



