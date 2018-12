Wilder Cartagena explicó la razón por la que no sigue en Veracruz

El volante de la selección peruana, Wilder Cartagena hizo una pausa a sus vacaciones para hablar sobre su futuro y contó a EL BOCÓN la razón por la que no seguirá en Tiburones Rojos.

ENTREVISTA: JEAN PIERRE MARAVÍ

¿Cuál es tu balance en el aspecto deportivo en el 2018?

En lo personal creo que muy bien, ya que jugué más del 80 por ciento de los partidos y eso me deja tranquilo, pero también tengo la espina de no terminar jugando al final.

¿Qué pasó?

Un tema con el técnico interino que entró (Hugo Chavez), pero ya pasó.

¿Cuál es tu balance en la selección peruana?

Sé que siempre estoy en consideración, pero tengo que trabajar más para estar con más frecuencia entre los 23 convocados del profesor Ricardo Gareca.

¿Cuánto crees que mejoró tu juego estando en México?

Creo que mucho, ya que estar en una liga de mucha competencia siempre te ayuda a mejorar cierto temas y eso me ha pasado a mi, pero igual siento que puedo mejorar más.

Tú préstamo ya venció en Veracruz, ¿Cuál será tu futuro?

Si venció y la verdad veo muy difícil la posibilidad de seguir, pero gracias a Dios tengo opciones. Así que nada, solo queda ser paciente y pensar bien para decidir.

Me comentaron una opción de la MLS, ¿Qué tan cierto es?

Si es buena liga y si me gustaría ir. Pero te cuento que hay otras opciones de otro lado, pero nada concreto aún.

¿Tú prioridad es seguir jugando afuera?

Sí, esa es mi prioridad.

Esta entrevista se realizó hace unas días y hoy se publicó, ya que el club Tiburones hizo oficial que no contará con el jugador para la siguente temporada. Además, dijo que su pase pertenece a San Martín. Por esa razón, este diario se comunicó con Álvaro Barco sobre dicha información y dijo lo siguiente: "Nosotros ya no tenemos ningún vínculo laboral con él. Por eso no regresa a San Martín", enfatizó el gerente de dicha institución a este diario.

