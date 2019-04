Usain Bolt dijo que no conocía a Luis Advíncula y así le respondió LaLiga

La llegada de Usain Bolt a Lima causó gran expectativa entre los peruanos quienes se dieron cita en Miraflores y luego en el Jockey Plaza para ver al hombre más rápido del mundo en el país. En una de las entrevistas que le realizaron al jamaiquino, se le consultó sobre el lateral de la selección peruana, Luis Advíncula y este dijo no conocerlo y que iba a entrar a Google para saber más de él.

Aunque la respuesta del atleta causó gran impacto entre los hinchas del exjugador de Sporting Cristal, hoy por hoy el 'Bolt' peruano milita en La Liga defendiendo los colores del Rayo Vallecano y el Twitter oficial del fútbol español no desaprovechó la oportunidad de recordarle quién es el jugador peruano.

Hey, @usainbolt!

Here's the 'Peruvian Bolt' @luisadvincula17...

Reckon you could beat him? pic.twitter.com/UQeduegbJl

— LaLiga (@LaLigaEN) 9 de abril de 2019