Raúl Ruidíaz: "Los mejores amigos que encontré en el fútbol ha sido en Seattle Sounders" | VIDEO

Ni en Monarcas Morelia ni en Universitario. Raúl Ruidíaz reveló que los mejores amigos que ha encontrado en el fútbol han sido en Seattle Sounders, su actual club en la MLS y con el que jornada a jornada tiene un desempeño espectacular, siendo el goleador del equipo.

"Desde que estoy en el fútbol profesional, los mejores amigos que he encontrado en el medio ha sido en Seattle. Nunca había tenido afinidad como tengo ahora. Con Nico Lodeiro, Román Torres, Víctor Rodríguez me llevo espectacular. No me ha pasado en mi carrera la amistad que tengo con los jugadores ahora en mi club me lleva a tener confianza que es fundamental en el campo", indicó Raúl Ruidíaz a Pulso Sports Network.

De otro lado, la 'Pulga' reveló por qué la MLS es una liga tan competitiva: "Los jugadores de alto rango hace que la MLS sea competitiva. Para mí, es muy difícil enfrentar a defensores que son 'asesinos'. Creo que el campeonato va a crecer más con el pasar de los años. Yo estoy feliz en el Seattle Sounders, quiero seguir dándole al máximo", añadió el delantero peruano.

Video: Pulso Sports Network

El pasado miércoles, Raúl Ruidíaz fue titular en Seattle Sounders en una nueva jornada de la MLS. Su club está próximo a conseguir la clasificación a las liguillas finales de la Conferencia Oeste, pues se ubica en la segunda posición con 50 puntos.

