La única opción de Advíncula, Aquino y Ávila para salvarse del descenso

Lobos BUAP descendió en la Liga MX tras quedar en el último puesto del Clausura con 9 puntos. Por ello, el cociente de 0.9697 los mandó al descenso, aunque aún existe una opción para que esto no ocurra y puedan permanecer en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Según las bases del campeonato mexicano, Lobos BUAP podría pagar 120 millones de pesos (más de 20 millones de soles) para poder mantenerse en la Primera División de la Liga MX.

Sin embargo, el vocal de Lobos BUAP, José Hanan, habló para el medio mexicano Mediotiempo y señaló lo siguiente: "Lobos, como tal, no los puede pagar ni los va a pagar; simplemente, quizá, si alguien se interese, puede ser, pero no, que la Universidad ponga el dinero no, eso sí te lo puedo asegurar", afirmó.

Por lo tanto, no hay forma que Lobos BUAP de Luis Advíncula, Irven Ávila y Pedro Aquino logre salvarse del descenso.

