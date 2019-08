Twitter VIRAL | Hinchas de Internacional crean campaña para que no convoquen a Paolo Guerrero | FOTO

Internacional espera contar con su máximo goleador, Paolo Guerrero, para la semifinal de la Copa de Brasil el próximo 4 de setiembre ante Cruzeiro, luego de ser fundamental en el encuentro de ida. Eso sí, todo dependerá de si Gareca decide convocarlo o no a la selección peruana para los amistosos ante Ecuador y Brasil por la fecha FIFA.

En medio de la pugna entre Internacional y la FPF para definir el llamado o no del capitán de la selección peruana, los hinchas del club de Porto Alegre decidieron hacer tendencia un hashtag, "LiberemOGuerrero", fue el pedido de los 'Torcedores' para que el 'Depredador' no se pierda el duelo crucial ante Cruzeiro.

Por su parte, este martes se pronunció el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, quien señaló lo siguiente: "Considero que primero los clubes deberían conversar con sus respectivas federaciones para exigirles que no programen partidos de trascendencia en fechas FIFA, porque no me parece justo que pongan a una selección en esta disyuntiva, tomando en cuenta que la calendarización de FIFA está prevista hace mucho tiempo atrás", indicó para Radio Ovación.

El único 'plan' de Internacional para poder contar con Paolo Guerrero, es apelar a la buena voluntad que tenga Gareca para decidir no contar con el goleador peruano en la fecha FIFA.

