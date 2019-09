Boca Juniors: Paolo Guerrero y Zlatan Ibrahimovic en la lista de fichajes para el 2020 | FOTO

Una bomba ha estallado en el fútbol argentino en la mañana de este miércoles 25 de setiembre: Zlatan Ibrahimovic quiere dejar la MLS, ha rechazado una oferta de Qatar y quiere jugar sí o sí en Boca Juniors de la Superliga Argentina. Así lo ha informado Toda Pasión, sección deportiva del medio argentino Todo Noticias.

Boca es su obsesión

"Desde el entorno del jugador contaron que también tenía una oferta millonaria del fútbol de Qatar que fue descartada de inmediato: "No me interesa, quiero jugar en Boca", fue la contundente respuesta", es lo que informa Toda Pasión acerca del interés concreto de Zlatan Ibrahimovic por vestirse de 'Xeneize' en el 2020.

Además, indicaron que son Guillermo Barros Schelotto y Cristian Pavón (exBoca Juniors), además de lo que ha generado el fichaje de Daniele De Rossi, lo que han hecho que Zlatan Ibrahimovic tenga un fuerte interés por llegar a la Superliga Argentina.

¿Hará dupla con Paolo Guerrero?

Recordemos que José Beraldi, uno de los principales candidatos a ser el nuevo presidente de Boca Juniors, indicó hace poco a 'Radio La Red AM 910' que su deseo es llevar a Paolo Guerrero y otras figuras al conjunto 'xeneize'.

"Si soy presidente de Boca Juniors me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta", afirmó José Beraldi, uno de los candidatos a la presidencia de Boca Juniors, club que año a año rompe el mercado en la Superliga Argentina y cuyo último gran fichaje fue el de Daniele De Rossi.