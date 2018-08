El show aparte de Doña Peta en la presentación de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero fue presentado este miércoles como una megaestrella, en el Internacional de Porto Alegre, club en el que jugará hasta finales del 2021.

En medio de toda la algarabía que generó la presencia de Paolo Guerrero, se pudo ver a 'Doña Peta', madre del artillero nacional, vistiendo la camiseta que usará su hijo durante la temporada en curso.

"Me ha gustado mucho y me ha emocionado esta presentación, no pensé que era tan bonita. Estoy muy emocionada, no tengo ni palabras como agradecer a todos los presentes", dijo la mamá de Paolo Guerrero.

"Lo único que pido es que lo quieran, porque él (Guerrero) va a ser que todos se sientan contentos para sacar campeón al equipo. Estaré en algunos partidos y espero que haga feliz a toda esta gente", agregó.

