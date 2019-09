Sergio Peña fue considerado en el once ideal de la Liga Holandesa | FOTO

Sergio Peña forma parte del once ideal de la fecha en la Eredivise según la web especializada en estadísticas Who Scored. El volante peruano ya suma cinco partidos con el Emmen, de los cuales cuatro arrancó desde el once inicial.

El volante peruano se unió esta temporada al Emmen de Holanda, club por el ficho hasta el 2022.

Pese a no ser considerado por Ricardo Gareca para los próximos amistosos de la selección peruana ante Uruguay, "Peñita" poco a poco parece encontrar su mejor ritmo futbolístico.