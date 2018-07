Sergio Peña sobre su nuevo equipo: "Espero no defraudarlos"

Tondela es una ciudad de Portugal ubicada al norte de Lisboa. El clima es ameno y en ocasiones hace mucho calor. Este club llega primera vez a primera división en el 2015 y lleva por cuatro temporadas manteniéndose en la élite del fútbol portugués. Además. es el primer peruano que llega a ese equipo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Sergio Peña ayer fue presentado en el equipo que lleva ese mismo nombre cedido por un año, ya que aún tiene tres años de contrato con el Granada de España, como él mismo lo dice en una entrevista exclusiva con EL BOCÓN.

“La verdad que hoy (ayer) tuve un buen recibimiento por parte de mi nuevo equipo. En todo momento quise jugar en Primera División en Europa, y ahora que tengo la oportunidad espero estar a la altura y poder hacerlo bien. Tondela FC es una institución sería y estoy entusiasmado por esta nueva oportunidad”, aseguró el volante peruano a este diario.

“Yo vengo al Tondela en condición de préstamo por un año. Aún sigo perteneciendo al Granada por tres años más”, agregó.

Sergio Peña hizo un balance sobre su experiencia en Europa. “Mi primera experiencia en el Granada me agarró muy joven, con 18 años. El año pasado, cuando volví, ya estaba más maduro y jugué partidos que me dieron mucha confianza. A eso súmale la experiencia en la selección peruana. Eso hizo que este equipo de la Primera División lusa se fije en mí y espero no defraudarlo para que todo me vaya bien acá, en Portugal”, reveló.

Finalmente, Peña confesó que ya habló con algunos jugadores peruanos que militan en la Liga portuguesa. “Ayer hablé con André Carrillo y él no sabe a dónde irá. Aún pertenece a Benfica y si le toca estar, será bonito enfrentarlo. Mañana (hoy) tengo un amistoso contra Vitória Guimaraes, donde juega Paolo Hurtado. Espero tener algunos minutos y poder enfrentarlo”, sentenció Peña.///