Pedro Aquino quedó sorprendido con salida de psicólogo Márquez

Tras el gol que anotara en la última goleada del León en la Liga MX, Pedro Aquino se refirió al momento que vive en el fútbol azteca, aunque al ser consultado por el psicólogo de la selección peruana quedó sorprendido por la pregunta y aseguró que es una "mala noticia".

“No sabía, que mala noticia, pero no estaba enterado”, expresó a Gol Perú el volante del cuadro mexicano.

Aquino le agradece a Luis Advíncula

Además, Pedro Aquino aprovechó el momento para agradecer al lateral Luis Advíncula, pues fue quien lo ayudó a poder acomodarse rápidamente al fútbol mexicano.

“Como siempre digo, a penas llegué al fútbol mexicano tuve un gran amigo a mi lado que me ayudó a adaptarme: Luis Advíncula. No llegué y no conocía a nadie, sino que tuve el apoyo de alguien que me aconsejó del lado deportivo también”, acotó.

Mira la entrevista a Pedro Aquino

