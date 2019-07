Selección peruana | Miguel Trauco se convertirá en nuevo refuerzo del Saint Etienne por un millón de dólares

Miguel Trauco tiene todo listo para dejar Flamengo, donde no ha tenido continuidad en los últimos tiempos y continuar su carrera en Europa. Hace algunos días se hablaba de un interés por parte de varios clubes europeos, pero finalmente el lateral izquierdo de la selección peruana irá al Saint-Etienne, que ha ofrecido un millón de dólares para quedarse con él.

Según el portal French Football New, el club francés está dispuesto a desembolsar esa cantidad de dinero por Miguel Trauco, pues necesita un jugador en esa posición, que pueda competir con Gabriel Silva. En este equipo el lateral izquierdo no solo cumpliría su objetivo de jugar en el 'Viejo Contiente', si no que también tendría la continuidad necesaria que necesita para seguir siendo convocado a la selección peruana.





Según el portal francés, Roland Romeyer, propietario del habría llegado a un acuerdo con el representante de Miguel Trauco por un millón de dólares para que el lateral izquierdo, se sume a fin, fecha en la que expira su contrato con el Flamengo, al club francés.

Este miércoles 31 de julio, Miguel Trauco, podría jugar uno de sus últimos partidos con el Flamengo, cuando el conjunto brasileño enfrente al Emelec, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Cabe recordar que en la ida, el conjunto ecuatoriano se impuso por 2-0.

