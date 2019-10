Selección Peruana | Miguel Araujo tras su fichaje en Emmen: "Nunca pensé en volver al fútbol peruano" | VIDEO

La espera fue larga pero el momento llegó. Después de aproximadamente dos meses se pudo conocer cual será el futuro de Miguel Araujo. Esta mañana fue anunciado como nuevo jugador del FC Emmen de la Liga Holandesa. Tras su fichaje, el defensa de la selección aclaró que nunca tuvo la intención de regresar a Perú.

"Nunca pensé en volver al fútbol peruano, creo que la ilusión que uno tiene es jugar afuera y más aún en Europa. Todo futbolista quiere jugar acá", señaló a RPP

También se refirió a los motivos por los cuales no fue convocado para los últimos amistosos de la selección peruana: "No estuve convocado en la selección peruana por falta de ritmo, pero ahora queda en mí. Trabajar para poder jugar y ser convocado lo antes posible, esa es la idea"

Finalmente señaló que la comunicación con el comando técnico de Ricardo Gareca es constante: "Hablé con Nestor Bonillo y me felicitó, me dijo que aproveche al máximo la oportunidad y que estaban pendiente de mí desde la selección, eso me motiva mucho".