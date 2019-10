Selección Peruana | Miguel Araujo reveló que pudo haber compartido equipo con Cristian Benavente en la Ligue 1

Fueron muchas las ofertas las que tuvo y analizó Miguel Araujo en el último mercado de pases. Su prioridad fue el fútbol europeo y justamente fue en ese mercado donde se le presentaron propuestas de distintas ligas. Una de estas habría llegado directamente desde el fútbol francés, donde incluso pude haber compartido vestuario con Cristian Benavente.

"Con el Emmen firmé por dos años. Estuve en conversaciones con el Nantes de Cristian Benavente, estuve cerca de llegar ahí", afirmó Araujo para RPP

Por otro lado, el ex defensor de Talleres de Cordoba también comentó donde se estuvo preparando estos últimos meses mientras se definía su futuro. "En Perú estuve entrenando en La Videna y luego me vine acá a Holanda a un centro de alto rendimiento. Estuve trabajando aquí por si me salía cualquiera de las opciones con las que contaba"

De haberse concretado la llegada de Araujo al fútbol francés hubiesen sido tres los peruanos en la Ligue 1.

