Paolo Guerrero busca quebrar su mala racha colorada ante Gremio | VIDEO

Paolo Guerrero, atacante do #Inter: "Todos os jogos são diferentes. Em casa, botamos pressão nos adversários. Vamos entrar nesse jogo fazendo o que o professor pedir"



