Selección peruana: Gol de Raúl Ruidiaz en Seattle Sounders es nominado al mejor del año en la MLS | VIDEO

A votar por la 'Pulga'. Raúl Ruidiaz la rompe con la camiseta del Seattle Sounders y uno de sus tantos goles en la MLS ha sido nominado al mejor de año en toda la temporada. Por ello, el equipo de la 'Pulga' ha lanzado el link oficial para que todos voten por el tanto del jugador de la selección peruana.

VOTE NOW

Help @RaulRuidiazM win @MLS Goal of the Year

https://t.co/99ITMgMlqJ pic.twitter.com/LQaXOqrLhq

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) October 11, 2019