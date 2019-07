Selección peruana | Gabriel Costa se refirió a un posible llamado de Ricardo Gareca para amistosos | VIDEO

La selección peruana terminó su participación en la Copa América y el técnico Ricardo Gareca ya piensa en los siguientes amistosos que tendrá la 'bicolor' el resto del 2018. Por ello, el 23 de julio volverá a Perú desde Argentina para ver a la selección peruana sub 23 en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Asimismo, los demás jugadores que son convocables, quieren estar listos ante cualquier llamado del 'Tigre'. Por ello, el actual volante de Colo Colo, Gabriel Costa se refirió a la selección peruana luego de haber anotado un hat trick con el equipo chileno.

"Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Si el técnico de Perú me llama, estaré a la orden. No me ha llamado nadie, esperaré el momento. Yo estoy tranquilo porque cuando uno trabaja y tiene perseverancia, te llega el momento", confesó el popular 'Gabi' en conferencia de prensa.

Gabriel Costa integró la lista preliminar de 40 jugadores para ir a la Copa América, sin embargo, quedó fuera de la convocatoria de 23 futbolistas. Ahora, para los amistosos de la 'blanquirroja' con Brasil, Uruguay y Ecuador, el exjugador de Sporting Cristal espera llegar a la selección mayor.