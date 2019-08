Selección peruana | Gabriel Costa y sus números que convencieron a Gareca para tenerlo en cuenta en fecha FIFA | VIDEOS

Desde Chile, Radio ADN ha adelantado que Gabriel Costa, actual jugador de Colo Colo y ex jugador de Sporting Cristal, será uno de los convocados a la selección peruana de cara a los amistosos FIFA que se jugarán ante Ecuador el 5 de setiembre y ante Brasil el 10 del mismo mes, en los Estados Unidos.

El inicio de año no fue nada bueno para el uruguayo nacionalizado peruano, quien fue duramente criticado por la hinchada -exigente- de Colo Colo, el club más ganador en la historia del fútbol chileno. Su rendimiento no fue para nada el esperado e incluso el propio técnico, Mario Salas, fue criticado por la prensa debido a que incluía en el once titular a Gabriel Costa.

Poco a poco fue mejorando el rendimiento de Gabriel Costa, quien en algún momento alternó entre la titularidad y suplencia. Desde hace algunos encuentros, el extremo viene siendo de las principales figuras del conjunto chileno y aquí te dejaremos con algunos números que justifican una posible convocatoria para la fecha FIFA.

Gabriel Costa en la Liga de Chile suma un total de 13 encuentros, titular en 11 jornadas, ingresó en 2 oportunidades y salió en 10 ocasiones. Ha marcado 4 goles hasta el momento: doblete en marzo ante Curicó Unido, un gol ante O'Higgings en abril y un gol ante Audax Italiano en mayo.

Gabriel Costa en la Copa de Chile ha disputado un total de 4 encuentros como titular y en dos de ellos fue sustituido (al 58' ante Puerto Montt y al 81' ante Barnechea). En este torneo ha marcado un total de 3 goles y todos fueron frente a Barnechea.

A falta de que se oficialice la convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil, podría ser una buena alternativa para probar por el sector de André Carrillo, quien es el titular indiscutible por el extremo derecho. Su principal reemplazo es Andy Polo.

