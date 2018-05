Claudio Pizarro: "Gareca me pidió que jugara para tener una oportunidad"

Claudio Pizarro estuvo presente en el partido entre el Colonia y el Bayern Munich, correspondiente a la penúltima fecha de al Bundesliga, al jugar los últimos 12 minutos del encuentro. Sin embargo, su equipo ya está descendido y el delantero debe definir su futuro a la brevedad.

Al finalizar el encuentro, Claudio Pizarro concedió una entrevista a Ezequiel Daray, periodista de Fox Sports, y reveló que Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, le pidió continuidad para tener una oportunidad ser considerado en la bicolor y jugar el Mundial Rusia 2018.

"Ricardo Gareca me pidió que jugara y estuviera bien para tener una oportunidad", le contó Claudio Pizarro al hombre de prensa. "No he decidido qué voy a hacer ahora. No voy a ser entrenador", agregó el delantero.

Claudio Pizarro no pierde las esperanzas de jugar el Mundial Rusia 2018 antes de retirarse del fútbol. Si bien es cierto que el tiempo corre en su contra, el 'Bombardero' no pierde las esperanzas de ser considerado en la selección peruana.

Las palabras de Pizarro