Selección peruana y cinco peruanos cuyos clubes la pasan mal en el extranjero

La selección peruana viene atravesando uno de sus mejores momentos en los últimos meses, pues logró clasificar al mundial de Rusia 2018 luego de 36 años y producto a ello, varios de sus integrantes lograron emigrar al extranjero para jugar en diversas ligas a lo largo del mundo.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues si bien la salida de los jugadores al exterior no son las ligas más competitivas -como en algún momento lo pidió el técnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca- cinco de los casi treinta jugadores que se encuentran fuera del país, la pasan mal en sus clubes, incluso, tres de ellos, luchan por no descender al final de la temporada.

Veracruz en la Liga MX

El Veracruz tiene a dos jugadores de la selección peruana, el portero Pedro Gallese y el volante, Wilder Cartagena. Aunque el 'Pulpo' es figura en la mayoría de las fechas, su actuación se ve opacada por el mal rendiemiento del equipo.

Sucede lo mismo con el volante Cartagena, quien se ha ganado un puesto en el equipo titular, pero aun así no puede destacar a nombre del club. Pues, los tiburones de Veracruz están ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con 9 puntos y le faltan 18 para alcanzar al primer lugar.

Orlando City en la MLS

El Orlando City tiene a dos peruanos en el equipo, Yoshimar Yotún es una de las figuras en el equipo de James O'Connor y en la última fecha se lució pateando un penal al estilo de Panenka que le dio la victoria a su equipo. Asimismo, el caso de Carlos Ascues, quien llegó hace algunos meses, ha podido debutar de buena manera en la MLS.

Sin embargo, el club morado tiene 28 unidades y está a 41 puntos del primer lugar que es el Atlanta United. Cabe recordar que la MLS no tiene descenso pero aun así busca salir de los últimos lugares de la tabla de la conferencia Este.

Rayo Vallecano en La Liga

Rayo Vallecano fichó a Luis Advíncula luego del mundial de Rusia 2018, el defensor es uno de los mejores jugadores de 'La Franja' gracias a su velocidad. Sin embargo, las destacadas actuaciones del 'Rayo' no han servido mucho con respecto a los resultados.

Pues el club español está ubicado en el penúltimo puesto de la tabla con tan solo 5 puntos y cada vez deja pasar partidos importantes sin poder sumar. El líder del torneo es el poderoso Barcelona quien tiene 18 puntos.

