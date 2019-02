Selección peruana: Carrillo se pronunció sobre su futuro en el Al Hilal

Está en su mejor momento. El extremo de la selección peruana, André Carrillo, se hizo presente en el marcador del Al Hilal el último viernes ante el Al Batin por la Pro League de Arabia Saudita. Sin duda alguna, la 'Culebra' sigue mostrándose en el extranjero y luego de su logro fuera del país se refirió a su futuro.

Pues el pupilo de Ricardo Gareca dijo sentirse muy contento en el Al Hilal pero que en el futuro puede presentarse otra oportunidad. "Yo continuo trabajando y enfocado en lo que va de la temporada, de mi futuro no he hablado con absolutamente nadie y por estoy tranquilo. Estoy muy feliz aquí y súper contento, los compañeros me han tratado muy bien y el club igual", comentó Carrillo a los medios árabes.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima indicó que así como se encuentra contento en Arabia, cualquier oferta de otro club puede ser bienvenida. "Por ese lado estoy feliz pero nadie me ha dicho nada, soy contento estando acá pero vamos a ver qué pasa en el futuro", agregó el seleccionado nacional.

Ya son 7 meses aproximadamente de los que André Carrillo tiene en el Al Hilal y ha disputado 16 encuentros de manera oficial en los que ha podido anotar 3 goles. Su club es el puntero absoluto de la liga árabe y ya le sacó 6 puntos de ventaja al Al Nassr, exclub -por ahora- de Christian Ramos.

