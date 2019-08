Selección peruana | Carlos Zambrano sobre nominación de la FIFA a Ricardo Gareca: "Intentaré votar por él" | VIDEO

El defensa de la selección peruana, Carlos Zambrano se refirió a la postulación que hizo la FIFA sobre Ricardo Gareca en los premios The Best como el mejor técnico del año. El zaguero antes de dejar el Perú aseguró que "intentará votar" por el Tigre, puesto que no es un constante asiduo al mundo del internet.

"Nos alegra a todos (la noticia de Gareca). Como peruanos tenemos que estar orgullosos del trabajo que ha hecho con la selección. No soy mucho de entrar a internet, pero voy a intentar votar por él", declaró Carlos Zambrano.

Video: América TV



Carlos Zambrano viajó el pasado miércoles 31 de julio en horas de la noche con destino a Ucrania para volver a los entrenamientos con el Dinamo Kiev y así empezar de la mejor forma la pretemporada.

Asimismo, Zambrano se manifestó con respecto al accionar de la selección peruana sub-23 que participa en los Juegos Panamericanos 2019 y dejó este mensaje: "Hay que seguir en las buenas y en las malas".

Más noticias en otros medios:

¿Qué hacer con Take Kubo? La pregunta que causa dolores de cabeza en el Real Madrid

Sino tendrá que esperar: revelan fecha límite para que Barcelona intente fichar a Neymar este verano