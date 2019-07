Selección peruana | Carlos Zambrano ya sabe en qué club continuará su carrera, según Fox Sports | VIDEO

Carlos Zambrano deseaba continuar con su carrera en la Bundesliga, pero parece ser que no será posible. Según informó Alan Diez en Fox Sports Radio Perú, el defensa central de la selección peruana deberá retornar a Ucrania para sumarse al Dinamo Kiev, club dueño de su carta pase que lo prestó al Basilea.

Directo a Ucrania

"Zambrano va a seguir en Ucrania, en Dinamo Kiev. Tenía una oferta de un club alemán y un club de segunda de Italia y se cayó", informó el periodista en dicho programa.

Para Flavio Maestri, la opción del Dinamo Kiev debe ser aprovechada, pues es el club más ganador en la historia de la Liga Premier de Ucrania con 15 títulos: "Zambrano está en un gran club, si se queda y juega le haría muy bien", indicó, resaltando también su participación en la Champions League.

¡CARLOS ZAMBRANO JUGARÁ EN UCRANIA!#FOXSportsPeru | @ADiezGol informó que el defensor de la Blanquirroja jugará en el Dynamo de Kiev. pic.twitter.com/2QtJMNDiKE — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) July 24, 2019

Las palabras de Zambrano

"Pertenezco al Dinamo Kiev, tengo que presentarme al club dentro de algunos días. Si sale una opción positiva de una liga interesante o sino igual a trabajar duro para ganarme un puesto en el club. Alemania me encanta porque he jugado 9 años, se me hace fácil por el idioma, conozco la liga y a todos los delanteros de allí, pero esto del fútbol es un negocio y vamos a ver qué pasa. Ya le hice una 'huacha' a Robert Lewandowski en Munich", indicó el central para Movistar Deportes.

