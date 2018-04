Selección peruana: Beto Da Silva reveló la razón de su fracaso en PSV

Beto da Silva era uno de los jóvenes que más proyección tenía. Sin embargo, el todavía convocado a la selección peruana no logra despegar en su carrera y, de momento, vive un mal momento en el fútbol argentino, entre lesiones y falta de oportunidades dentro del equipo titular de Argentinos Juniors.

Hace una temporada, Beto da Silva se encontraba en el PSV. Sin embargo, su paso por Holanda fue breve, pues estuvo solo dos temporadas y el jugador peruano, que aún sueña con Rusia 2018, se animó a contar las razones de su salida del club.

Diferencias con el técnico

"Tuve algunas diferencias. Para mí era normal tener un roce con los técnicos. Pasa que los entrenadores en Holanda son muy estrictos y exigen que se haga todo al pie de la letra, yo quizás era un poco más relajado. Pero no lo soy más. Aprendí que yo estaba errado y que tenía que hacer las cosas bien, respetar horarios y ser profesional. Aprendí a ser profesional ahí", dijo Beto da Silva en una entrevista con Infobae.

Una salida apresurada

El jugador de la selección peruana no tiene inconvenientes en reconocerlo: "Sí, no tengo problema de decirlo, quizás me equivoqué en haberme ido tan rápido. Estaba en un equipo muy grande, donde me querían mucho y quizás me apuré. Se me pasaban muchas cosas por la cabeza y cuando apareció Gremio, que es un club enorme y donde siempre quise jugar, me apuré", dijo Beto da Silva.

Además, añadió: "Pero quizás debí quedarme porque el PSV tenía un plan a largo plazo conmigo y quizás ahora estaría jugando ahí. Hay que tomar decisiones, porque así uno aprende, y no me arrepiento de lo que hice porque cada experiencia sirve para aprender. Ahora lo que quiero es demostrar en Argentinos lo buen jugador que soy y lo que algún día demostré", afirmó el delantero de la bicolor.

Dato: durante su etapa en PSV anotó solo 4 goles y fueron en el PSV Jong.

