Selección peruana | Agente de Renato Tapia confirma que no dejará Holanda y se queda en Feyenoord

Punto final a la novela. El volante de la selección peruana, Renato Tapia, no saldrá de Feyenoord y continuará con su carrera en el fútbol holandés, tal y como lo ha confirmado su propio agente, Carlos Gonzáles.

"Todo el plan con Renato es el mismo que era. Se quedará con Feyenoord", indicó el agente de Renato Tapia al periodista Niko Moreno. Eso sí, Renato Tapia deberá ganarse un lugar en el equipo holandés, que tiene una base importante de la temporada pasada y es de los principales protagonistas en la Eredivisie.

