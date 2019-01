Exfigura de Juventus a un paso de ser compañero de André Carrillo

André Carrillo podría tener a un nuevo compañero de talla mundial. Se trata de un exJuventus y que actualmente es una de las grandes estrellas de la MLS, elegido MVP del torneo en el 2016, Sebastián Giovinco.

"El agente de Giovinco está actualmente en Arabia Saudita finalizando los términos con el Club al Hilal, de lo contrario rumores de que el acuerdo ya está hecho y que están a la espera de la visa", informó el periodista Just Kamil, encargado de cubrir a Toronto FC.

REPORT: Giovincos agent is currently in Saudi Arabia finalizing terms with club Al Hilal, theres rumours that the deal is already done and that they are just waiting for Giovincos entry visa #TFCLive