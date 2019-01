Ruidiaz explicó por qué no brilló en Curitiba y regresó a la U [VIDEO]

No marchaba bien. El delantero del Seattle Sounders, Raúl Ruidiaz, destacó el gran año que vivió en el 2018 con su club y también con la selección peruana y la clasificación al mundial de Rusia 2018. Sin embargo, a lo largo de su carrera no todo fue color de rosa, sino que recordó el duro momento que vivió en Brasil cuando jugó en Curitiba en el 2013.

"Yo venía de una gran año con la U de Chile y cuando llegó a Curitiba cambió todo, no tuve un buen rendimiento por los problemas que tuve con el técnico, tanto así que me mandó a menores y no me sentía cómodo", declaró la 'Pulga' para Menú Deportivo.

Y es que el conflicto inició por la posición en que el técnico colocó a Ruidiaz. "Él no me ponía en mi posición, tuve un fuerte intercambio de palabras, en donde le dije todo en su cara. Fue ahí que me llamaron y me pasaron a menores. Ya en en siguiente año, por más que me mostraba, no me ponía. Me chocó en todo sentido", agregó el goleador.

Ante todos los problemas que vivía Ruidiaz en Brasil, decidió regresar a Perú, pero antes tuvo una conversación con el presidente del club. "No me sentía cómodo en Curitiba, le pedí al presidente casi entre lágrimas para que me den de préstamo, es ahí donde regreso a Universitario", finalizó el seleccionado nacional.

